        Haberler Bilgi Gündem MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Bugün kandil mi, yarın ne kandili, kandil hangi gün?

        Mevlid Kandili tarihi 2025: Bugün kandil mi, yarın ne kandili?

        Mevlid Kandili için bekleyiş başladı. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile belli oldu. Mübarek kandil öncesinde Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı ve yarın ne kandili, soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Mevlid, kelime anlamı olarak "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Peki, 'Mevlid Kandili ne zaman, bugün kandil mi, yarın ne kandili?" İşte 2025 Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...

        Giriş: 02.09.2025 - 20:05 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:09
          Mevlid Kandili tarihi... Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamak için yapılan özel bir gecedir. Bu önemli gece öncesinde Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih sıklıkla araştırılmaya başlandı. Mübarek kandil gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi, "Mevlid Kandili ne zaman, bugün kandil mi, yarın ne kandili?" sorularına yanıt arıyor. İşte dini günler takvimi ile Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...

          MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, YARIN KANDİL Mİ?

          Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba yarın idrak edilecek.

          Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

          MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

          Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

          Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

          Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

          MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

          Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

          Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

          Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

          O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

          Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

