Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) 1448. doğum yıldönümü olarak idrak edilecek Mevlid Kandili'nde kuranlar okunacak, namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? İşte Mevlid Kandili 2020 tarihi...

MEVLİD KANDİLİ 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ),Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir

Kandil geeri İslam'ın ilcelk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

1. Kuran-ı Kerim Okumak

Bu mübarek gecede Kuran-ı Kerim okumak, dinlemek oldukça önemlidir. Kuran-ı Kerim Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. Bunun çok iyi anlaşılması ve bağlılığı arttırmak için mutlaka Kuran-ı Kerim okunmalıdır.

2. Salavat Getirmek

Resûlullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Böyle bir günde salavat getirmek bu sebepten dolayı oldukça önemlidir. Hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

Âyet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

3. Namaz Kılmak

Mevlid günü namaz kılmak oldukça önemlidir. Özellikle cemaat ile kılmaya özen gösterilmelidir. Namaz borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise nafile namaz kılmaları bildirilmiştir.

4. Tövbe Etmek

Böyle mübarek bir günde günahlarımızdan, pişmanlıklarımızdan ve kusurlarımızdan uzaklaşmalı ve tövbe etmeliyiz. Bağışlanmak için ve kendi irademizi korumak için yaptığınız kötü şeylerden kurtulmak ve bir daha yapmamak için tövbe ederek uzaklaşabilirsiniz. Tövbe, günahlardan insanı en iyi arındırma yoludur.



“Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.” (Nur sûresi (24),31)

5. Oruç Tutmak

Dini kaynaklara göre kesin tutulması söylenmemektedir. Fakat kandil olduğu için ve böyle özel bir günde tüm ibadetleri yerine getirirken oruç tutmanında sevap olacağı bildiriliyor.