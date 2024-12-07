Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek törenler kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi. Program kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Taş Bina'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'nın dünyaya armağanı olan ilim, irfan ve hikmetin sembolü Mevlana'nın vuslat yıldönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yıl törenlerin "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlendiğini anımsatan Alpaslan, "Bu gün zulümlerin, savaşların, adaletsizliklerin yaşandığı bir dünyadayız. Bunlardan kurtulmak için Mevlana'nın öğretilerine fazlasıyla ihtiyacımız var" dedi.

Alpaslan, 17 Aralık'a kadar sürecek Şebiarus törenlerinde Hz. Mevlana'nın bu kutlu yolculuğuna hep birlikte çıkacaklarını belirtti. Bakanlık olarak, tüm kurum ve kuruluşlarla bu önemli mirası tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Alpaslan, "Paydaşlarımızla bu yıl da törenler vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi sohbetleri, konferanslar ve sergiler gibi programlar bizleri bekliyor" diye konuştu.