Metruk evin hafriyatından çıktı!

İHA

Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin temizliği esnasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Olay, Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde bulunan boş arsada yaşandı. Arsa içerisinde bulunan ve daha önceden yıkılmış olan metruk evin hafriyatı kepçeyle temizlendiği esnada işçiler tarafından insan kafatası ve kemikler bulundu. Bunun üzerine polise haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda tedbir alarak olay yeri inceleme ekibi istedi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Evin çok eski olduğu ve bulunan insan kafatası ve kemiklerin de 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Toplanan kemikler incelenmek üzere götürüldü.