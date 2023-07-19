Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Metruk binada başından silahla vuruldu

        Pendik'teki silahlı kavgada bir genç başından vuruldu

        İstanbul Pendik'te, dün gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet Çal'ı metruk binada başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında olay karışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 58 kayıtları olduğu belirlendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metruk binada başından silahla vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un Pendik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün gece Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 22 yaşındaki Ahmet Çal'ın, metruk bir bina içerisinde başından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        OLAY YERİNDE BULUNAN 2 KİŞİ İFADE VERDİ

        Polis geldiğinde olay yerinde bulunan B.G. ve F.B. isimli 2 kişi emniyete götürülerek ifadesine başvurulurken, yapılan aramada 1 boş tüfek kartuşu, 1 fişek ve 85,3 gram esrar ele geçirildi. B.G. ve F.B., polise verdiği ifadede, Ahmet Çal ile yaşadıklarını, silah sesini duyduklarında 3 kişinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığını gördüklerini söyledi.

        OLAYA KARIŞAN 5 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemeler sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen G.D., Y.D., B.G., S.K. ve A.K. yaşadıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

        Sorgulamada, G.D.'nin pompalı tüfek ile metruk binaya doğru ateş açtığı belirlenirken, açılan ateş sonucunda Ahmet Çal'ın başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ve 3 tüfek mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 58 kayıtları olduğu belirlendi.

        Yakalanan şüpheliler, 'Kasten Öldürme' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

        #istanbul haberleri
        #Pendik
        #Metruk bina
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Tek celsede boşandılar
        Tek celsede boşandılar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!