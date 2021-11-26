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Haberler Gündem METRODA TACİZ! Son dakika: Gazetecilerde oradaydı! Video haber

Tacizci Show Haber muhabirine yakalandı

Metro'daki genç kızı 'giyinmeyi unutmuşsun' diye sözlü tacizde bulunan adam tesadüf eseri orada bulunan polis tarafından araçtan indirildi

26.11.2021 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
METRODA TACİZ! Son dakika: Gazetecilerde oradaydı! Video haber
HABERTURK.COM

Metroya bindi önce gözleri sonra da sözleriyle 'giyinmeyi unutmuşsun' diyerek genç kadını taciz etmeye başladı. Show Haber muhabiri Oya Nur Kaya o anlara tanık olur olmaz, cep telefonuyla kaydetti. Tesadüfen orada bulunan bir polisin yardımıyla da tacizci dışarı çıkarıldı.


Metroda genç kızı taciz etti, koluna dokunup, 'giyinmeyi unutmuşsun' dedi. Tepkiler gelince de pişkin pişkin kendini savunmaya çalıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay dün akşam saatlerinde Taksim'den metroya binen adam genç bir kızı taciz etti. O anlara tanık olan Show Haber muhabiri Oya Nur Kaya cep telefonuyla kayda girdi.

Genç kız korkup uzaklaşmaya çalışırken, olaya şans eseri orada bulunan bir polis müdahale etti. Tacizci yolcu metrodan indirildi.

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