İstanbul Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar merkezden metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu 2 kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken şüpheliler, sözlü tacize devam etti.

Bunun üzerine kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli 2 kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikâyeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli 2 kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Şikâyetçi kadın ve Senegalliler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.