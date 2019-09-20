Yeni öğretim yılının başlaması ile birlikte içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul trafiğinde metrobüsler ulaşım için büyük ölçüde tercih edilirken, bu araçlara özellikle sabah ve akşam saatlerinde binmek, yolculuk etmek ve inebilmek adeta işkence haline geldi.

Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktası olan Beylikdüzü çevresindeki Büyükçekmece, Esenyurt’dan sabah erken saatte yola düşenler gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kış tarifesine geçmesi ve seferleri arttırması da soruna çözüm getirmedi.

Akşam saatlerinde Zincirlikuyu’dan gelen Beylikdüzü yönüne gidecek metrübüslerde kalabalık nedeniyle adım atmak neredeyse mümkün olmuyor. Tıka basa dolu araçlara binmeyi başarabilenler de yerlerinden kımıldayamaz hale geliyor.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI



Son olarak iki gün önce Avcılar’da başlayan metrobüsteki yer kavgası Esenyurt’taki Saadetdere Mahallesi durağında bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralanmıştı. Metrobüsteki gerginlik, yer kavgaları ve çözüm yolları konusunda yolcular soruları yanıtladı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İNSANLAR MAYIN GİBİ GEZİYOR"

Yolculardan biri, “Avcılar hattında İnsan mecbur kalınca metrobüse binecek. Ben Ataşehir’den geliyorum. 2-3 saattir yoldayım. O kadar yoldan gelmek zor. Kavga bu durumda normaldir. Gençler artık yaşlılara yer vermiyor. Sabah, öğle, akşam kavga çıkıyor. İnsanlar zaten mayın gibi geziyor, patlayacak durumda şu an. Bunu metrobüs yerine metro yapsa daha güzel olacaktı. Ben yaşlı bir teyzeye yerimi verdim. O kalktı kızına yer verdi. Yer vermedin mi tepemize çıkıyorlar “niye yer vermedin' diye. Bu kez tartışma çıkıyor. Adam kitap okuyor, ‘Sen okumuyorsun, bile bile oturuyorsun’ deniliyor. Artık patlama durumundayız. Nereye kadar gidecek bilemiyorum." dedi.

METRO VE DENİZ ULAŞIMI ÖNERİSİ

Bir başka yocu ise, “Bu kavgaların, yer gerginliklerinin bitmesi için daha medeni ulaşım sisteminin Beylikdüzü tarafına kurulması lazım. Bu da; metro. Metrobüs insani taşıma aracı olmaktan çıktı. Bunu hesaplarken 400-500 bin kişi için hesaplanan sistem 1 milyondan fazla kişiyi taşıyor. Bu tür kavgaların önüne geçebilmek için daha medeni bir şekilde raylı sisteme dönülmesi şart. Son 3-4 yıldır çok fazla göç almaya İstanbul’un en kalabalık bölgesi haline gelmeye başladı. İkincisi deniz yolu yapılırsa metrobüsün yolcu sayısını azaltacaktır. Avcılar-Büyükçekmece arasındaki hatta en azından Yenikapı’ya kadar deniz otobüsü motor seferleri konulsa metrobüs yükünün yarıya düşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

“ARABAM VAR METROBÜSE BİNİYORUM"

Bir yolcu da, “Benim arabam var ama metrobüse biniyorum. Araba ile yürüme imkanım yok. Her an kaza yapma durumum var. Yanımda torunum var. Torunumla beraber gidiyorum. Başka çaresi olmadığı için insanlar buna biniyor. Belediyenin buna çözüm bulması gerek." diye konuştu.

“MECBURUZ BİNMEYE"

Başka bir yolcu ise , “Metrobüste yolculuk sıkıntılı. Mecburuz metrobüs ile gelip gitmeye. Bazen klimalarda sıkıntı yaşanıyor. Ayakta gidip geliyoruz. Beylikdüzü’den Bakırköy’e gidip geliyorum. İşim rahat ama bu yolculuk beni yoruyor. Büyük bir sıkıntı. Buna nasıl çözüm nasıl bulunur" ifadesini kullandı.