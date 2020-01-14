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Metrelerce sürüklendi! Genç kızın feci sonu

İstanbul Pendik'te yolda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç, feci kazanın kurbanı oldu. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan genç kız, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın sürüklendiği korkunç an ise kameraya yansıdı. Kızını kaybeden acılı baba Nevzat Kılınç, sürücünün cezalandırılmasını isteyerek, "Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti" dedi

14.01.2020 - 10:53 | Güncelleme:
pendik genç metrelerce sürüklendi
İHA

İstanbul Pendik'te yolda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç (20),otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Ağır aralanan genç kız hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Feci kaza, Pendik'te geçen günlerde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hukuk Fakültesi'nde okuyan Sümeyye Kılınç, yol kenarında yürüdüğü sırada hızla seyir halinde olan bir aracın kendisine çarpmasıyla savruldu. Metrelerce sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kızına çarpan sürücünün ceza alması için her türlü hukuk mücadelesini vereceğin belirten acılı baba Nevzat Kılınç, "Ben inşaatçı olarak çalışıyordum, ben kızıma 20 sene elimle tırnağımla çalışarak baktım. Bu adam çıkmaz sokakta bu hızla nereye gidiyor. Ben adalet istiyorum, adalete güveniyorum. İnşallah çocuğumun kanı yerde kalmaz. İnşallah başkalarının canı yanmasın. Okulu bitmek üzereydi iki senesi kalmıştı. Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti" dedi.

Genç kızın hayatını kaybettiği feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında yürürken araç çarpan genç kız, yerde metrelerce sürükleniyor. Çevredekiler ve araçtakiler kızın yanına geliyor.

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