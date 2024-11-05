Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Geçit vermeyeceğiz!" başlığıyla yayımlanan paylaşımda,
"Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.