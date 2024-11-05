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        Haberler Gündem Güvenlik Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:17
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        Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından "Geçit vermeyeceğiz!" başlığıyla yayımlanan paylaşımda,

        "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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        #MSB
        #Terör örgütü
        #operasyon
        #PKK
        #Son dakika haberler
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