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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz akşam Cihangir sokaklarında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

Yılbaşı alışverişi yapan Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Arkadaşlar üç gün evde kapalıyız. Şimdiden tüm önlemimizi aldık, çok olmasa da iki kişiyiz bize yeter" şeklinde konuştu.