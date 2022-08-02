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Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

Metin Yıldız: İstanbul'u terk etmedik!

Eşi Ceylan Yılmaz ile Cihangir sokaklarında objektiflere yansıyan Metin Yıldız, basın mensuplarının, "Tatile gidiyor musunuz?" sorusunu cevapladı. Oyuncu, "Gideceğiz, biz de düşünüyoruz fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bizi Cihangir'de Taksim tabelası altında çek ki dost, düşman görsün. Hala İstanbul'u terk etmedik, işimizin başındayız diye..." ifadelerini kullandı

02.08.2022 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Metin Yıldız, önceki gün eşi Ceylan Yılmaz ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yürüyüş yapan çift, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "DOST, DÜŞMAN GÖRSÜN!"

    Muhabirlerin, "Eşiniz ile tatile gidiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Gideceğiz, biz de düşünüyoruz fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bitiyor, az kaldı. Tatile gitsek orada bitiremem, bitmesini bekliyorum. Bizi Cihangir'de Taksim tabelası altında çek ki dost, düşman görsün. Hala İstanbul'u terk etmedik, işimizin başındayız diye..." dedi.

  • 2021'DE EVLENDİLER

    Öte yandan 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve "Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol alan Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile 2021'de nikah masasına oturmuştu.

    Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren çifti, ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.

  • "HAYAT BİZE MUTLU OLMA ŞANSI VERDİ"

    Daha önce, "Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın." açıklamasını yapan Yıldız, eşiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluğunu dile getirmişti.

    Ünlü oyuncu, "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz... Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." açıklamasını yapmıştı.

  • 2013'TE BOŞANDILAR

    Ayrıca 2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar ise 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin kızları Şimal'in velayeti anneye verilmişti. Yıldız'ın, eski eşine nafaka ödemediği ileri sürülmüştü.

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