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        Haberler Gündem Metin Uca’dan kahreden haber! Ünlü sunucu Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü ve hastalığı neydi?

        Metin Uca'dan kahreden haber! Metin Uca kimdir ve neden vefat etti?

        Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren ünlü yazar ve sunucu Metin Uca'dan kahreden haber geldi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uca 62 yaşında hayatı veda etti. Uca'nın vefat haberinin ardından gözler ölüm nedenine, hastalığına çevrildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:19
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        • 1

          Metin Uca Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü sunucu Uca 62 yaşında hayatını kaybetti. Üzüvü haberi Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından duyurdu. Baykara, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor." ifadelerini kullandı. Kahreden haberin ardından "Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü, hastalığı neydi?" araştırmaları hız kazandı. İşte Metin Uca'nın vefat nedenine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          METİN UCA'DAN KAHREDEN HABER: 62 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

          Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.

        • 3

          METİN UCA'NIN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

          Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

          Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

        • 4

          ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

          Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Uca'nın cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

          Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın saat 01.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Uca'nın cenazesi sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

        • 5

          METİN UCA'NIN HAYATI

          Metin Uca 13 Kasım 1961, İstanbul'da doğmuştur. sunucu, yazar, seslendirme sanatçısıdır.

          Babası Hakkârili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

          1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010'da Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

          Eserleri

          Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,

          Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,

          Tüh, 2007, Doğan Kitap

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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