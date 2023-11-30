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        Haberler Kültür-Sanat Resim Metin Talayman’dan 'Dönüşüm' sergisi

        Metin Talayman’dan 'Dönüşüm' sergisi

        Usta sanatçı Metin Talayman'ın 'Dönüşüm' adlı retrospektif sergisi 15 Ocak 2024'e kadar Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:52
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        Metin Talayman'dan 'Dönüşüm' sergisi
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        Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi, birbirinden kıymetli sanatçıların resim ve heykel sergileriyle Ankaralı sanatseverlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Galeri, 1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Metin Talayman’ın 'Dönüşüm' restospektif sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

        Serginin küratörü Prof. Dr. Kıymet Giray, Talayman’ın eserleri hakkında bilgi vererek şunları kaydetti: “Metin Talayman’ın figüratif ekspresyonlar olan eserleri, insanın baş etmeye çalıştığı sorunlarla doludur. Varoluşçu bir bakış açısıyla acıyı irdeler, sorgular ve toplumun bu acıya duyarsızlığına karşı direnen göndermeler yapar. Sıkıntılara karşı başkaldırı olarak kabul edilebilecek serilerin eserleri olan kompozisyonlarının en şiddetli ve en depresif yapıtlarında bile plastik değerlere önem vermesi Metin Talayman’ın sanatçı disiplinini belirler. Talayman, estetik duyarlılığının uyumuna özen göstererek kurduğu kompozisyonlarında, lirik renk değerlerini titizlikle kullanmaya özen gösterirken aynı zamanda da ekspresyonist kuramlara uyarlı gerilimleri tuvallerine yansıtmayı başarır. Resimlerinin temalarını belirleyen biçimleri vurgulayan renk lekelerine, psikolojik ve simgesel anlamlar yükleyerek, yaşanmakta olan gerilimli sıkıntılara karşı duran kompozisyonlar kurar. Resimleri, yaşamın zorlukları ve mutluluğun umutlarını taşıyan derin içerikli sanat eserleridir.”

        Metin Talayman 'Dönüşüm' adlı resim sergisi, 15 Ocak 2024 tarihine kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nde görülebilir.

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        #Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi
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