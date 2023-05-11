Şentürk, Dünya Engelliler Birliği Başkanı olarak, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne, kalkınma ajanslarına, Dünya Sağlık Teşkilatı'na, Dünya Bankası'na ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunduğunu aktardı.

Metin Şentürk, videoda Dünya Engelliler Birliği'nin Mart 2011'de kurulduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'e akredite olarak kurulan, engelliler adına ve yararına çalışmayı hedefleyen, küresel bir örgüt olduğunu dile getirdi.

"BU YARAYA DOKUNUN"

Metin Şentürk, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan depremlerin 13 milyon kişiyi etkilediğini ve çok sayıda vatandaşın engelli olmasına neden olduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı, "Bu hazin tabloda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen gelin, bu yarayı birlikte saralım. Bu yaraya dokunun... Bu resmi görmezden gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA

