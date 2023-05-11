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Metin Şentürk destek istedi

Dünya Engelliler Birliği Başkanı, şarkıcı Metin Şentürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nden Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla destek istedi

Giriş: 11.05.2023 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Metin Şentürk destek istedi - Magazin haberleri
AA

Metin Şentürk, videoda Dünya Engelliler Birliği'nin Mart 2011'de kurulduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'e akredite olarak kurulan, engelliler adına ve yararına çalışmayı hedefleyen, küresel bir örgüt olduğunu dile getirdi.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Şentürk, Dünya Engelliler Birliği Başkanı olarak, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne, kalkınma ajanslarına, Dünya Sağlık Teşkilatı'na, Dünya Bankası'na ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunduğunu aktardı.

"BU YARAYA DOKUNUN"

Metin Şentürk, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan depremlerin 13 milyon kişiyi etkilediğini ve çok sayıda vatandaşın engelli olmasına neden olduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı, "Bu hazin tabloda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen gelin, bu yarayı birlikte saralım. Bu yaraya dokunun... Bu resmi görmezden gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA

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