Metin Pıhlıs David Beckham'dan imza aldı
Oyuncu Metin Pıhlıs, bir etkinlik için İstanbul'a gelen emekli İngiliz futbolcu David Beckham ile fotoğraf çektirdi. Beckham'dan imza alan Pıhlıs; "Bu sabah bir efsaneyle beraberdik" dedi
Giriş: 04.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:56
Emekli İngiliz futbolcu, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etkinlik çerçevesinde verilen davete, oyuncu Metin Pıhlıs da katıldı.
David Beckham ile fotoğraf çektiren Metin Pıhlıs, ayrıca imza aldı.
O anları; "Bu sabah bir efsane ile beraberdik. İmzayı aldık" notuyla yayımladı.
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