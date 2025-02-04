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        Haberler Magazin Metin Pıhlıs David Beckham'dan imza aldı - Magazin haberleri

        Metin Pıhlıs David Beckham'dan imza aldı

        Oyuncu Metin Pıhlıs, bir etkinlik için İstanbul'a gelen emekli İngiliz futbolcu David Beckham ile fotoğraf çektirdi. Beckham'dan imza alan Pıhlıs; "Bu sabah bir efsaneyle beraberdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:56
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        "İmzayı aldık"
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        Emekli İngiliz futbolcu, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etkinlik çerçevesinde verilen davete, oyuncu Metin Pıhlıs da katıldı.

        David Beckham ile fotoğraf çektiren Metin Pıhlıs, ayrıca imza aldı.

        O anları; "Bu sabah bir efsane ile beraberdik. İmzayı aldık" notuyla yayımladı.

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        #Metin Pıhlıs
        #David Beckham

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