Metin Pıhlıs David Beckham'dan imza aldı

Emekli İngiliz futbolcu, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik için İstanbul'a geldi. Etkinlik çerçevesinde verilen davete, oyuncu Metin Pıhlıs da katıldı.

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David Beckham ile fotoğraf çektiren Metin Pıhlıs, ayrıca imza aldı.

O anları; "Bu sabah bir efsane ile beraberdik. İmzayı aldık" notuyla yayımladı.