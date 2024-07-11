Metin Öztürk: Keyifli bir lig olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından konuştu.

Öztürk, "İlk maçımız Hatayspor ile olacak. Hatay'ın bizim için ayrı önemi var. Dursun Özbek depremde o bölgeye ilk adım atanlardı. Galatasaray camiası o bölgeye inanılmaz destek verdi. Destekleriz devam ediyor. İlk maçı Hatay ile oynamanın sembolik etkisi büyük. Yine söylüyoruz, deprem bölgelerinde hayat hâlâ normale dönmedi. E-Ticaret üzerinden o bölgelerden alışveriş yapalım. Biliyorsunuz İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Tüm Galatasaraylıları ticari alışveriş dışında o bölgeye yönlendirmek isterim. Devletin gücü bir yere kadar." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı idareci sözlerine, "Keyifli bir sezon başlıyor. Avrupa'da puan alanlara teşekkür ederiz. Bu sene büyük avantajlarımız var ve inşallah ülke puanlarımız artmaya devam edecek. Türk takımları daha üst kupalarda ve üst sıralardan başlayacak. Keyifli bir lig olsun. Dünyada ve ülkede bu kadar sıkıntı varken, sporun etkisi önemli. Yöneticileri yarattığı kaos taraftarları da etkiliyor. Bu sene iyi bir lig olsun." diye devam etti.

"GERÇEK 5 YILDIZ"

Metin Öztürk, ayrıca "Herkesin şampiyonluk şansı var. Biz her zaman söylüyoruz, Dursun Başkanımız gelirken söylemişti, "Bayrakları hazırlayın" diye. Geçen gün yine söyledi. Bu sene 5. yıldızı takacağız. En azından bir takım göğsünde gerçek 5 yıldızla dolaşacak." diye konuştu.