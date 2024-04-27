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        Haberler Spor Futbol Metin Öztürk: “Hedefimiz 105 puan ile şampiyon olmak” - Futbol Haberleri

        Metin Öztürk: “Hedefimiz 105 puan ile şampiyon olmak”

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Y. Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz tüm takımları yenerek 105 puan ile şampiyon olmak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:17
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        "Hedefimiz 105 puan ile şampiyon olmak"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "HEDEFİMİZ 105 PUAN İLE ŞAMPİYON OLMAK"

        Galatasaray’ın 15 maç üst üste kazanarak bir rekora imza ettiğini belirten Öztürk, “Tabii ki rekorlar kıymetli ama bizim yolculuğumuz belli, 24. şampiyonluk için gidiyoruz. Önümüzdeki yıl Dursun Özbek Başkanımızın liderliğinde tekrar şampiyon olup 5. yıldızı takacağız. Hedefimiz 105 puan ile şampiyon olmak. Neticede 19 kıymetli rakibimiz ile oynuyoruz” şeklinde konuştu.

        "12 PUAN DAHA VAR"

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        4 maçları daha olduğuna dikkat çeken Öztürk, "4 tane daha maçımız var. Demek ki 12 puan daha var. Yani hiçbir şey garanti değil. Oynayacağımız rakipler arasında küme düşme hattında olanlar var. Bizim gibi şampiyonluk yolumda yarıştığımız Fenerbahçe de var. Bir takımla oynadığınız performans ve aldığınız puanlar aslında diğer takımları da ilgilendiriyor. O yüzden biz gücümüz yettiğince sadece şampiyonluk yolunda değil tüm takımları yenerek ligi planladığımız gibi bitirmeyi hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

        "FARKI 7 PUAN OLARAK ALGILAMAK DOĞRU DEĞİL"

        Farkı 7 puan olarak algılamanın doğru olmadığını ve Fenerbahçe’nin henüz maçını oynamadığını kaydeden Öztürk, “Farkı 7 puan olarak algılamak doğru değil. Şu an hala aramızda 4 puanlık bir fark var. Rakibimiz henüz oynamadı. Rakibimiz oynadıktan sonra ne olacağına bakacağız” ifadelerini kullandı.

        "HAKEM KARDEŞLERİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR, YETER Kİ KASIT OLMASIN"

        Metin Öztürk, ayrıca çok fazla hakem konuşmaya gerek olmadığını, ancak hakemlerin maçları yönetirken niyetlerinin önemli olduğunu kaydetti. Öztürk, “Artık bence çok fazla hakem konuşmaya gerek yok. Yunanistan’da da görüyorsunuz yabancı hakemler var. Orada da Yunan takımları bundan şikayetçi. Herkes elinden geleni yapıyor. Eminim ki hakem kardeşlerimiz de elinden geleni yapıyor. Kasıt olmasın, kötü kalp olmasın. Biz spordan da oynanan futboldan da çok memnunuz. Adana Demir ilk devre inanılmaz bir futbol oynadı. Maç iki tarafa da gitti geldi. Futbol bu, sonucun ne olacağı belli olmuyor” dedi.

        "BUGÜN HARİKA BİR MERTENS RESİTALİ İZLEDİK"

        Dries Mertens’in önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceğine yönelik soruya da yanıt veren Öztürk, daha sonra şunları söyledi:

        “Buna karar verecek olan hocamız Okan Buruk ve Başkan Vekilimiz Erden Timur. Ancak bir izleyici olarak şunu söyleyeyim bugün harika bir Mertens resitali izledik. İnanılmaz. İnsan olarak müthiş. Ümit ediyorum ki bu performansını önümüzdeki sene bizimle devam ettirir. Ama devam ettirmese de kalbimiz her zaman onunla. Takımımıza şampiyonluk yolunda diğer futbolcu kardeşlerimiz gibi çok önemli katkı sağlıyor."

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