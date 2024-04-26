Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın casusluk faaliyetleri kabul edilemez

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın casusluk faaliyetleri kabul edilemez

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Almanya ve İngiltere'deki casusluk faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ittifak içindeki gizli faaliyetlerine ilişkin uyanık olunması gerektiğini belirterek, geçen hafta Almanya’da casusluk ve sabotaj suçlamasıyla, bugün de İngiltere’de Rusya adına casusluk yapmaktan 2 kişinin göz altına alındığını söyledi.

        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        Haberi Görüntüle

        Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ve İngiltere’nin yanında durduklarını vurgulayarak, “Bu tür casusluk faaliyetleri kabul edilemez ve bunlar Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemize engel olamayacaklar.” dedi.

        NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerine karşı bu tür düşmanca eylemlere verilecek karşılık konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

        REKLAM

        Almanya’nın Ukrayna’ya üçüncü Patriot hava savunma sistemini sağlayacağını anımsatan Stoltenberg, bunun diğer ittifak üyeleri için bir örnek olduğunu belirtti.

        Almanya Başbakanı Scholz da sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğini, bu nedenle herkesin Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceği sinyalini vermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

        Scholz, Avrupa’daki müttefiklerine Ukrayna’nın hava savunmasını desteklemek için başka neler yapabilecekleri konusunda stoklarına bakma çağrısında bulundu.

        Stoltenberg ile Washington’da düzenlenecek NATO Zirvesi konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Scholz, zirvenin başarılı olacağını ve NATO’nun birlikteliğinin bu dönemde tekrar vurgulanacağını kaydetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nato
        #rusya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Habertürk Anasayfa