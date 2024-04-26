NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın casusluk faaliyetleri kabul edilemez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ittifak içindeki gizli faaliyetlerine ilişkin uyanık olunması gerektiğini belirterek, geçen hafta Almanya’da casusluk ve sabotaj suçlamasıyla, bugün de İngiltere’de Rusya adına casusluk yapmaktan 2 kişinin göz altına alındığını söyledi.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya ve İngiltere’nin yanında durduklarını vurgulayarak, “Bu tür casusluk faaliyetleri kabul edilemez ve bunlar Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemize engel olamayacaklar.” dedi.

NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerine karşı bu tür düşmanca eylemlere verilecek karşılık konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

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Almanya’nın Ukrayna’ya üçüncü Patriot hava savunma sistemini sağlayacağını anımsatan Stoltenberg, bunun diğer ittifak üyeleri için bir örnek olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz da sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğini, bu nedenle herkesin Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceği sinyalini vermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Scholz, Avrupa’daki müttefiklerine Ukrayna’nın hava savunmasını desteklemek için başka neler yapabilecekleri konusunda stoklarına bakma çağrısında bulundu.