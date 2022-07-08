Metin Oktay tesislerinde hırsızlık

İddialara göre Sarı Kırmızılı kulübün Metin Oktay tesislerinde antrenman malzemeleri ve formaları izinsiz dışarı çıkartıp, internet üzerinden çıkartıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
HERŞEY SAYIMDA ORTAYA ÇIKTI
Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya'da bulunan Metin Oktay Tesislerinde malzeme deposunda sayım yapan görevliler binlerce antrenman malzemesi ve A takıma ait krampon ve formanın kayıp olduğunu belirledi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yetkililer ayımın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattı.
1 MİLYONLUK VURGUN YAPILDI
Asayiş şube ekipleri Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Birçok kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturma derinleşince 1 milyonluk vurgun yapıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili 6 şüpheli şahısın takibine başladı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin kimliği ortaya çıkınca ortaya tam anlamıyla sarı kırmızılı yönetim tam anlamıyla şoke oldu. Hırsızların kulübün içinden birileri olduğu anlaşıldı. Asayiş şube ekipleri aralarında tesisin malzeme sorumlusu, bir şoför ve bir de temizlik görevlisi bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Öte yandan olayla ilgili olarak Antalya'da bir şüphelinin evinde yapılan aramada yüzlerce parça antrenman malzemesi ele geçirildi. Şüpheli İstanbul'a getirildi. Kulüp masörlerinden biri de İstanbul'da gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malzemeler de kulübü teslim edildi.
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