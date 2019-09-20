Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'in 5. haftasında yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takımdaki sorunlara değinen Metin Diyadin, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Diyadin, sarı-lacivertli ekiple yapacakları maça ilişkin "Fenerbahçe deplasmanı, en üst seviye takımlar için de Avrupa takımları için de her zaman zor bir deplasmandır. Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11'e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi verir. Bazı maçlarda sonuçlar önemli olmayabilir. Mücadele azmi ve isteği çok önemlidir. O burada biraz zayıf. " değerlendirmesinde bulundu.

KADRODA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe maçında kadroda değişiklik yapabileceğini söyledi.

Karşılaşma öncesinde yeni bir planlama yapacaklarını belirten Diyadin, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncuların ruh halleri zaten uygun değil. Sadece tek istediğim, yaşı ya da nerede oynadığı önemli değil, her şeyiyle oynayan oyuncu. Ankaragücü camiasında böyle oyuncularla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insanlar kendini de kaybetmeyecek, kendi durumunu da; bu önemlidir. Herkes de bu bilinçle hareket etmek zorundadır."