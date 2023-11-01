Metin Arolat bir gün arayla iki acı yaşadı

Metin Arolat'ın amcaları gazeteci Osman Saffet Arolat dün vefat etmişti. Diğer amcası mimar Mehmet Neşet Arolat ise hayatını bugün kaybetti.

Bir gün arayla iki amcasının vefatıyla sarsılan Metin Arolat, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Metin Arolat, "Bir gün arayla iki amcamı da sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun" dedi.