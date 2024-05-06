Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu'nun öfkesi dinmiyor
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, babasına yönelik tepkisini sürdürüyor. Nebioğlu, bu kez babasına 7 ay önceki sözleri üzerinden yüklendi
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Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, babasının 7 ay önce söylediklerini yeniden paylaşarak öfkesini gözler önüne serdi.
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Metin Akpınar'ın "Büyük kalabalıklar içinde yalnızız" sözlerini alıntılayan Duygu Nebioğlu; "Kıvırcıklarını, sayamadığım benlerini, yumuşacık sakallarını, burun deliklerini sevdiğim için yalnızlığını göremememişim. Siz ünlüler, parayla yalnızlığını giderecek insanlar değildiniz. Yalnızlığın tek gecelerde bitmeyeceğini biliyordun. Senin yalnızlığının içinde kalabalık çocuklar vardı. Siz o tenekelerin içinde sesimizi duymadınız" ifadelerini kullandı.
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"GEL, SUÇLU DEĞİLSİN"
Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde de annesine çağrı yaparak; "Gel, hiçbir şey senin suçun değil! 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda. Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık" demişti.
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