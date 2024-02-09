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        Haberler Magazin Metin Akdülger'den tartaklama iddiasına yanıt - Magazin haberleri

        Metin Akdülger'den tartaklama iddiasına yanıt

        Trafikte tartıştığı kişiyi 'tartakladığı' iddia edilen oyuncu Metin Akdülger, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:31
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        Tartaklama iddiasına yanıt
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        Metin Akdülger'in dün trafikte tartıştığı kişiyi 'tartakladığı' iddia edildi. Metin Akdülger, sosyal medyadaki iddia hakkında bir açıklama yaptı. Akdülger, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini, bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını söyledi.

        Metin Akdülger'in açıklaması şöyle; "Hakkımda çıkan trafikte yaşadığım tatsız hadise ile ilgili haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yol alma - verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza yaşadım ve anın verdiği gerginlikten kaynaklı aramızda diğer aracın sürücüsüyle bir münakaşa geçti. Belirtildiği gibi kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şey söz konusu değildir. Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir. Kaza sonrasında birbirimizden iletişim bilgilerimizi aldık ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürüyoruz. Bu şekilde kamuoyuna yansıdığım ve bana değer veren insanları mahcup hissettirdiğim için üzgünüm.

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        #Metin Akdülger

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