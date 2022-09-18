Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İLLER GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece ve sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS 8°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
URFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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