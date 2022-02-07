Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

Son dakika hava durumu | Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor! İstanbul hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı?

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya ve iç bölgelerde kar yağışı beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

8 Şubat 2022 Salı günü, Trakya, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimler, Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Batı ve orta Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak.

Yağışlı hava Çarşamba ve Perşembe günü de etkisini sürürken, Cuma günü Türkiye'nin büyük kesiminde güneşli hava kendisini gösterecek.

Salı günü hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 6/5, Ankara'da 12/3, Izmir'de 11/11 olması, çarşamba günü İstanbul'da 7/2, Ankara'da 2/1, İzmir'de 10/3 olması, perşembe günü İstanbul'da 9/3, Ankara'da 4/2, Izmir'de 13/5 olması ve cuma günü de İstanbul'da 12/4, Ankara 6/-3 ve İzmir'de 15/4 olması tahmin ediliyor.

İBB'DEN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından uyarı paylaştı.

Ongun tweetinde, "İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.