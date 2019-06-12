Meteoroloji uyarmıştı! Türkiye sağanak yağmura teslim

Türkiye'nin birçok noktasında sağanak yağış olumsuzluklar yarattı. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte sel ve su baskınları da yaşanıyor. İşte Türkiye'nin birçok noktasında yaşananlar...

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Pendik ve Tuzla'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

ANAOKULUNU SU BASTI

Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.

BEYPAZARI'NDA SU BASKINI

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, şehrin batı kesimlerinde şiddetini artırdı. Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde hızlanan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, Ayvaşık Mahallesi´ndeki bazı binaların bodrum ve giriş katları yağmur sularıyla doldu.

Sağanak, Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri, yağıştan olumsuz etkilendi.

İZMİR'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de bugün görülen bölgesel sağanaktan etkilenen yerlerden biri de Bornova ilçesi oldu. Bornova metrosu yakınlarında yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

İzmir'in iç kesimlerinde görülen bölgesel yağmur nedeniyle Bornova'da caddeleri su bastı. Sağanak, özellikle Bornova metrosu yakınındaki cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Güneşli havada aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağmurun kentin kıyı kesimleri dışında özellikle Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçeleri ile Manisa'da etkili olacağını, dolu ve kısa süreli fırtınanın da meydana gelebileceğini belirtti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağmurun perşembe ve cuma yağmayacağını hafta sonu yine bölgesel sağanakların yaşanacağını bildirdi.

KOCAELİ'DE VATANDAŞLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Körfez ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel alt geçidi yağmur suları ile doldu. Polis alt geçidi kullanan sürücüleri uyarırken, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.

SAKARYA YAZ GÜNÜ SAĞANAĞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sağanak yağış uyarılarına rağmen Sakarya’da etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur Sakarya’da hayatı olumsuz etkilerken halkta yağmura hazırlıksız yakalandı. Rögarların taşması sonucu sular altında kalan cadde ve sokaklarda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların büyük bölümü evlerinden ve dükkanlardan dışarı çıkamazken yağmura yolda yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Hava sıcaklığını da düşüren sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

MANİSA'DA KÖYE YILDIRIM DÜŞTÜ:i 9 YARALI

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde iki eve yıldırım isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Olay, Soma'nın kırsal mahallesi olan Bayat Mahallesi'nde dün akşam üzeri meydana geldi. Edinilen bilgilere göre son iki gündür etkili olan gökgürültülü sağanakla birlikte çakan yıldırım köye düştü. İki eve ve bir hayvan barınağına düşen yıldırım sonucu F.A., N.A., S.A., Y.F.A., E.A., S.A., A.Ö., C.Ç. isimli kişiler yaralanarak ilçe merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'inin tedavileri sonucu taburcu edildiği öğrenilirken sadece 1 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşması nedeniyle tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu bir büyükbaş hayvanın da öldüğü kaydedildi.

Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.