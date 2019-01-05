05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege'nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KAR VAR
Marmara Bölgesi'nde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek.
Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışlı 4
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10
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