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Meteoroloji'den Trakya ve Çanakkale için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Trakya ve Çanakkale yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

11.10.2021 - 06:58 | Güncelleme: ABONE OL
GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den Trakya ve Çanakkale için yağmur uyarısı
Trakya ve Çanakkale için yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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