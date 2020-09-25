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Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli yerel yağışlar bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerde sıcaklıklar 2 ila 5 derece düşecek

25.09.2020 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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