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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık