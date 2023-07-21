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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava etkisini sürdürmeyi devam ettirirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 07:39
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        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İSTANBUL °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 35°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Az bulutlu

        TOKAT °C, 33°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        #sıcak hava
        #son dakika
        #hava durumu
        #meteoroloji
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