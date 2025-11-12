Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 12 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kasım ayına girilmesiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yeni haftanın gelişiyle birlikte mevsim normallerine indi. Türkiye genelinde 12 Kasım Çarşamba günü için yeni uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Çarşamba günü için yağış uyarılarında bulundu. Uyarılar kapsamında, yurt genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım Çarşamba güncel hava durumu...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
