Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl? 12 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 12 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kasım ayına girilmesiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yeni haftanın gelişiyle birlikte mevsim normallerine indi. Türkiye genelinde 12 Kasım Çarşamba günü için yeni uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 00:54 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Çarşamba günü için yağış uyarılarında bulundu. Uyarılar kapsamında, yurt genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım Çarşamba güncel hava durumu...

        • 2

          HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          UYARILAR

          Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

        • 4

          İSTANBUL 13°C, 17°C

          Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 14°C, 22°C

          Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANKARA 6°C, 15°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa