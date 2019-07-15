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Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların orta ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor

15.07.2019 - 06:29 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu

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