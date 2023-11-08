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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor! - Hafta sonu (11-12 Kasım) hava nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre özellikle Marmara bölgesi 5 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara ve Ege'de, salı gününe kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yarın için Doğu Karadeniz'e ise fırtına uyarısında bulundu. İşte yurt genelinde beklenen 5 günlük hava tahmini raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:31
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
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        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından bu geceden itibaren Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış beklendiği öğrenildi. Sağanak ile birlikte İstanbul'da yarın beklenen hava sıcaklığının 18, Başkent'te az bulutlu açık 20 ve İzmir'de yağmurlu 23 olacağı bildirildi.

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        CUMA GÜNÜ DOĞU VE KARADENİZ YAĞIŞLI

        10 Kasım Cuma günü ise Çanakkale ve Antalya dışında yurdun batı kesiminde yağış beklenmiyor. Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 18, İzmir'de ise 24 derece olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

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        HAFTA SONU BATIDA SAĞANAK VAR

        Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 3-4 derece yükselirken Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor. Pazar günü ise Başkent ve İstanbul 21 derece yağmurlu, İzmir 23 derece yağmurlu olarak hava durumu haritasına yansıyor.

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        PAZARTESİ YURT GENELİNDE SAĞANAK

        Yağış, haftanın ilk iş gününde de devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor.

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        DOĞU KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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