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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 37° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 41° Antalya Güneşli 44° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 37° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 31° İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 42°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık REKLAM TEKİRDAĞ °C, 34°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 33°C Az bulutlu KASTAMONU °C, 34°C Az bulutlu SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 32°C Az bulutlu

RİZE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM TOKAT °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu AĞRI °C, 32°C Az bulutlu ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu MALATYA °C, 36°C Az bulutlu VAN °C, 29°C Az bulutlu DİYARBAKIR °C, 43°C