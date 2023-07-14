Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün de yükseliyor. Sıcaklıkların bugün gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçülmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AĞRI °C, 32°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 43°C
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık