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Meteoroloji'den Karadeniz için flaş uyarı! Sağanak ve kar var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 28.12.2022 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için flaş uyarı! Sağanak ve kar var - MGM 28 Aralık HAVA DURUMU raporu
Karadeniz için flaş uyarı! Sağanak ve kar var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21–50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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