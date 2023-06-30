Karadeniz için çok kritik uyarı! Sel ve su baskını alarmı

DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için çok kritik uyarı! Sel ve su baskını alarmı

HABERTURK.COM

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU ANADOLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.