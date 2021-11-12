Buz gibi...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık