Meteoroloji'den 3 uyarı birden!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.
Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR
Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Fotoğraf: DHA
Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ, KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Açıklamada Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ayrıca rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.
Fotoğraf: DHA
Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.
Bazı illerimizdeki hava durumu tahminleri de şu şekilde açıklandı;
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
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