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Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetli yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de ayrıca çığ riski bulunuyor. Açıklamada tüm bu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Giriş: 05.03.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 3 uyarı birden! - Güncel haberler
Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
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Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Fotoğraf: DHA

Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ, KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Açıklamada Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Bazı illerimizdeki hava durumu tahminleri de şu şekilde açıklandı;

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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