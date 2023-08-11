Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kuzey Ege'de poyraz etkili olurken, güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 24°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 36°

        Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor! Haberi Görüntüle
        #hava durumu
        #meteoroloji
        #yağmur
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Habertürk Anasayfa