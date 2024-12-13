Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Geminid meteor yağmuru nedir?
Gökyüzünde etkileyici görsel şölen sunan meteor yağmuru 13 Aralık'ta zirveye ulaşacak. Türkiye'den de izlenebilecek Meteor yağmurunu görebilmek için ışık kirliliği ve bulutun olmaması çok önemli. Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket hâlinde görülebilir. Peki Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Geminid meteor yağmuru nedir?
- 1
Geminid ismini, meteorların içinden çıkıyor gibi göründüğü Gemini (İkizler) takımyıldızından alıyor. Meteor patlaması veya fırtınası olarak da bilinen Leonidler gökyüzü takipçilerinin yakın merceği altında. Peki Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Geminid meteor yağmuru nedir?
- 2
METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?
Meteor yağmurları en iyi çıplak gözle izleniyor. Hızları nedeniyle dar görüş açısının yakalamakta zorlandığı Leonidler Türkiye'den de izlenecek.
GEMİND METEOR YAĞMURU NEDİR?
Geminid meteor yağmuru, 3200 Phaethon isimli asteroitten kopan parçaların Dünya atmosferine hızla girerek yanması sonucu oluşur. Bu olay sırasında gökyüzünde ışık çizgileri belirir ve “yıldız kayması” olarak adlandırılan etkileyici görüntüler oluşur. Meteor yağmuru, güneş etrafındaki turunu yaklaşık 1,5 yılda tamamlayan bu asteroitin bıraktığı izler sayesinde meydana gelir.
- 3
NE ZAMAN İZLENEBİLİR?
Geminid meteor yağmuru, 4 Aralık'tan itibaren aktif hale geldi ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Ancak zirve noktası 13 Aralık Cuma gecesi ve 14 Aralık Cumartesi sabahı olacak. Bu tarihlerde saatte 120’150 arasında meteor görülebilir.
-
- 4
Gökyüzü gözlemleri için en uygun zaman, akşam saat 17.00’dan şafak vaktine kadar olan dönemdir. Ancak dolunayın parlaklığı ve bulutlu hava gibi faktörler gözlem şansını etkileyebilir.