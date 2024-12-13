NE ZAMAN İZLENEBİLİR?

Geminid meteor yağmuru, 4 Aralık'tan itibaren aktif hale geldi ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Ancak zirve noktası 13 Aralık Cuma gecesi ve 14 Aralık Cumartesi sabahı olacak. Bu tarihlerde saatte 120’150 arasında meteor görülebilir.