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Haberler Basketbol

Metecan Birsen, 6 hafta parkeden uzak

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında dün oynanan Pınar Karşıyaka maçında omuzunda sakatlanan Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Metecan Birsen’in yaklaşık 6 hafta parkeden uzak kalacağı açıklandı.

Giriş: 14.03.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Metecan Birsen, 6 hafta parkeden uzak
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Pınar Karşıyaka, dün akşam evinde Fenerbahçe'yi 102-98 mağlup etmişti. Mücadelenin ilk yarısında sol omzundan sakatlanan sarı-lacivertlilerin milli basketbolcusu Metecan Birsen’in yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Metecan Birsen, 13 Mart Pazartesi günü İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka maçının ilk yarısında sol omzundan sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun özel bir hastanede yapılan detaylı sağlık kontrollerinde akromioklaviküler bölgede 2. evre yaralanma tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık altı hafta olması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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