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        Haberler Dünyadan Metallica yıldızı arkadaşının küllerinden dövme yaptırdı - magazin haberleri

        Metallica yıldızı arkadaşının küllerinden dövme yaptırdı

        Metallica grubunun solisti James Hetfield, yeni dövmesinin, 2015 yılında hayatını kaybeden Motörhead grubu kurucusu Lemmy Kilmister'ın küllerini içerdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:59
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        • 1

          Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'nın solisti James Hetfield, 2015'te hayatını kaybeden Motörhead grubu kurucusu olan arkadaşı Lemmy Kilmister'a kalıcı bir saygı duruşunda bulunmak için mürekkep ve külü birleştirdi.

        • 2

          MAÇA ASI LOGOSU YAPTIRDI

          James Hetfield, orta parmağında Motörhead'in 'Maça Ası' logosunu taşıyan yeni dövmesini sosyal medyada gösterdi. Dövmede kullanılan mürekkebin, Lemmy Kilmister’in 9 yıl önce kanserden ölmesinin ardından Hetfield'e verilen küllerin bir kısmıyla karıştırıldığı öğrenildi.

          James Hetfield, yeni dövmesini; "Arkadaşım ve ilham kaynağım Lemmy Kilmister'a bir selam" diyerek tanıttı.

        • 3

          MÜREKKEP VE KÜL KARIŞTIRILDI

          Sosyal medya paylaşımında "O olmasaydı Metallica olmazdı" diyen James Hetfield ayrıca; "Siyah mürekkep, bana büyük bir nezaketle verilen ölü yakma külünün bir tutamıyla karıştırıldı" dedi.

        • 4

          70 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

          Kısaca 'Lemmy' olarak bilinen efsanevi İngiliz basçı ve şarkıcı Lemmy Kilmister, 28 Aralık 2015'te öldüğünde 70 yaşındaydı.

          Kilmister, uyuşturucu kullanımı nedeniyle Hawkwind rock grubundan kovulduktan sonra 1975 yılında Motörhead'i kurmuştu.

        • 5

          METAL MÜZİĞİN İNGİLİZ ÖNCÜLERİ

          Motörhead grubu, 22 albüm yayınlayarak heavy metal müziğin İngiliz öncüleri olmuştu. 'Ace of Spades' (Maça Ası), Motörhead'in en çok bilinen şarkısıydı ve meşhur 1980 albümüne adını vermişti.

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