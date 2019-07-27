27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'nın Victoria eyaletinin Ballarat kentinin yakınlarındaki mera alanı tarayan bir kişi iki kilo ağırlığında ham altına ulaştı.
İsmini açıklamak istemeyen emekli, yaklaşık 1 metre derinlikten iki kilogram altın çıkardı. İşlenmemiş altının en az 90 bin dolar (130 bin Avustralya doları) değerinde olduğu belirtildi.
Bulduğu madeni kuyumcuya götürerek değerini öğrenen altın avcısının teklifleri değerlendirdiği bildirildi.
Ballarat kentinde kuyumculuk yapan Mark Day, 25 yıldır bu sektörde olduğunu ancak bu büyüklükte bir altınla ilk defa karşılaştığını söyledi.
Mark Day, altını getiren kişinin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dükkanda bana altını gösterdiğinde titriyordu. Altınla ne yapacağını bilmiyordu, üç gündür uyuyamamıştı" ifadelerini kullandı.
Day, altın ile ilgilenen bir müşterinin yaklaşık 130 bin Avustralya dolar (90 bin ABD doları) teklifte bulunduğunu ancak altının daha fazla değerli olabileceğini belirtti.
Kuyumcu, servet bulan emeklinin bölgeyi aramaya devam edeceğini ekledi.
AVUSTRALYA'DA BULUNAN EN BÜYÜK ALTIN KEŞİFLERİ
5 Şubat 1869 - The Welcome Stranger
Avustralya'nın şimdiye kadar bulunan en büyük ham altını... John Deason ve Richard Oates tarafından Victoria eyaletine bağlı Moliagul kasabasında keşfedilen altın 61 santim uzunluğunda ve 72 kilogram ağırlığında. Altın o zamanlar 9.381 sterline satıldı.
9 Haziran 1858 - The Welcome
Welcome, Ballarat kentinde 22 madenci tarafından keşfedildi. 53 santim uzunluğundaki ve 68 kilogram ağırlığındaki altın 10.500 sterline alıcı buldu.
26 Eylül 1980 - The Hand of Faith
Metal dedektörüyle bulunan en büyük altın... Kevin Hillier isimli bir adam Victoria eyaletinde buldu. Las Vegas'ta bir kumarhaneye satılan altın halen sergileniyor. Altın, 27 ağırlığında ve 45 santim uzunluğunda.
1995- Normandy Nugget
Batı Avustralya'daki Kalgoorlie yakınlarındaki bir dere yatağında keşfedildi. 25 kilogram ağırlığındaki altın 27 santim uzunluğunda. Altın Perth Mint Müzesi'nde sergileniyor.
18 Aralık 1906 - The Poseidon
Victoria'daki altın maden kasabası Tarnagulla'da keşfedildi. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaydı.
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