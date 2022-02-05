Endonezya'dan Mesut Özil'e talip çıktı! Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan dünyaca ünlü yıldız için sürpriz bir açıklama geldi.

Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın haberine göre Endonezya 2. liginde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı. Kulübün sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" dedi.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 23 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı.