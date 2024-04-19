Mesut Özil: Arda Güler için sabırlı olun

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen ve futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Marca'ya konuştu.

Özil, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mesut Özil, ''Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor, bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Özellikle Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin tüm umudu ona bağlıyken, onun durumuyla baş etmek hiç de kolay değil. Sabırlı olun. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Önünde dünya standartlarında oyuncular var. Sabır.'' ifadelerini kullandı.