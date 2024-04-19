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        Haberler Spor Futbol İspanya Mesut Özil: Arda Güler için sabırlı olun - Futbol Haberleri

        Mesut Özil: Arda Güler için sabırlı olun

        Fenerbahçe ve Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Mesut Özil, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in Real Madrid'de şans bulamaması hakkında konuşan Mesut, "Sabırlı olun. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Önünde dünya standartlarında oyuncular var. Sabır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:11
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        "Arda Güler için sabırlı olun"
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        Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen ve futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Marca'ya konuştu.

        Özil, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Mesut Özil, ''Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor, bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Özellikle Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin tüm umudu ona bağlıyken, onun durumuyla baş etmek hiç de kolay değil. Sabırlı olun. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Önünde dünya standartlarında oyuncular var. Sabır.'' ifadelerini kullandı.

        EURO 2024 YORUMU

        ''İngiliz ve Fransız takımları inanılmaz. Sadece ilk 11'leri nedeniyle değil, kadrolarının derinliği nedeniyle de. Ancak Avrupa Kupaları ve Dünya Kupaları her zaman büyük ölçüde şansa bağlıdır ve tüm sezona benzemez. Üst direk, penaltı atışları veya hakemin kararı fark yaratabilir. 90 dakika boyunca her maça tam anlamıyla hakim olmak mümkün değildir. Bu nedenle İspanya, Portekiz veya Almanya gibi takımların da finale çıkma şansını daha yüksek görüyorum.''

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