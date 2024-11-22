Mesut Barzani: Türkiye’deki barış sürecine tam destek veriyoruz
Irak Kürt Bölgesi'nin eski başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Duhok'taki Irak Kürt Bölgesi Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2024) kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, özellikle Türkiye'de yeniden başlatılan çözüm sürecine dikkat çekerek, bu süreçte barışçıl çabalara desteklerini ifade etti. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Mesut Barzani, konuşmasında Türkiye’deki barış sürecinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’de barış sürecinin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Nerede barışçıl bir çözüm girişimi varsa, elimizden geldiğince destekleyeceğiz ve yanında olacağız.” ifadelerini kullandı. Barzani, savaşın hiçbir zaman sonuç vermediğini, barış ve anlayışın ise tüm sorunların çözümünde en etkili yol olduğunu vurguladı.
“Tüm ulusların deneyimi, savaşın sonuç vermediğini, ancak barış ve saygının kalıcı çözümler getirdiğini göstermiştir.” diyen Barzani, barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem Türkiye hem de bölge halkları için büyük kazanımlar getireceğine inandığını belirtti.
KÜRTLERİN MÜCADELESİ VE BARIŞ VURGUSU
Barzani, Kürt halkının 100 yıldır süren mücadelesine dikkat çekerek, bu süreçte barış ve kardeşlik içinde bir çözüm arayışının önemine işaret etti. “Kürtler, varlıklarının inkar edilmesine karşı 100 yıl boyunca direndi. Ancak ne Kürtlerin varlığının inkarı başarıya ulaştı ne de Kürtler bu gerçeği değiştirebildi. Şimdi barış, kardeşlik ve saygı için düşünme zamanı.” dedi.
Barzani, Kürt halkının teröre başvurmaması gerektiğinin altını çizerek, “Teröre başvurmak milletimiz için bir intihardır. Terörle Kürtlere hizmet edeceğini düşünen herkes, başkasına ihanet etmeden önce Kürtlere ihanet etmiş olur.” ifadelerini kullandı. Tüm tarafların barışa yönelik çabalara destek vermesi gerektiğini belirten Barzani, “Artık zeminin her zamankinden daha hazır olduğunu düşünüyorum. Eğer kendimize inanmazsak ve fedakarlığa hazır olmazsak, kimse bizim için bir şey yapamaz.” dedi.
IRAK KÜRT BÖLGESİ SEÇİMLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER
Irak Kürt Bölgesi’nde 20 Ekim 2024’te gerçekleşen parlamento seçimlerini değerlendiren Barzani, seçimlerin halkın yüksek katılımıyla başarıyla tamamlandığını belirtti. “Halkımıza minnettarım. Gerektiğinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler ve seçimlere yüzde 72 katılım sağladılar.” dedi. Barzani, bu seçimlerin ardından parlamentonun bir an önce çalışmaya başlaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak Kürt Bölgesi’nde tek bir bölge, tek bir parlamento, tek bir hükümet ve tek bir Peşmerge gücü oluşturulması için desteğinize ihtiyacımız var.” dedi.
ORTADOĞU VE DÜNYA GÜNDEMİ
Ortadoğu’daki krizlere de değinen Barzani, Lübnan ve Gazze’deki savaşlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Irak’ın bu tür çatışmalara dahil olmaması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Barzani, olası bir Trump yönetiminin bölgeye etkilerinin farklı olacağını düşündüğünü belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.
UYUŞTURUCU VE TERÖRLE MÜCADELE
Barzani, uyuşturucunun terörizm kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Uyuşturucu bir milleti öldürür. Bu soruna kontrol edilemez hale gelmeden önce bir sınır koyulmalı.” diyerek, bölge liderlerini uyuşturucuyla mücadele konusunda harekete geçmeye çağırdı.
Barzani’nin açıklamaları, Türkiye’deki barış süreci ve Kürt halkının geleceği için önemli mesajlar içeriyor. Barış ve istikrarı esas alan yaklaşımları, hem Türkiye hem de bölge halkları için umut verici bir vizyon sunuyor.
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