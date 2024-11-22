Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Mesut Barzani: Türkiye’deki barış sürecine tam destek veriyoruz | Dış Haberler

        Mesut Barzani: Türkiye’deki barış sürecine tam destek veriyoruz

        Irak Kürt Bölgesi'nin eski başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Duhok'taki Irak Kürt Bölgesi Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2024) kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, özellikle Türkiye'de yeniden başlatılan çözüm sürecine dikkat çekerek, bu süreçte barışçıl çabalara desteklerini ifade etti. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 22.11.2024 - 18:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barzani: Türkiye'deki barış sürecine tam destek veriyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mesut Barzani, konuşmasında Türkiye’deki barış sürecinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’de barış sürecinin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Nerede barışçıl bir çözüm girişimi varsa, elimizden geldiğince destekleyeceğiz ve yanında olacağız.” ifadelerini kullandı. Barzani, savaşın hiçbir zaman sonuç vermediğini, barış ve anlayışın ise tüm sorunların çözümünde en etkili yol olduğunu vurguladı.

        “Tüm ulusların deneyimi, savaşın sonuç vermediğini, ancak barış ve saygının kalıcı çözümler getirdiğini göstermiştir.” diyen Barzani, barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem Türkiye hem de bölge halkları için büyük kazanımlar getireceğine inandığını belirtti.

        REKLAM

        KÜRTLERİN MÜCADELESİ VE BARIŞ VURGUSU

        Barzani, Kürt halkının 100 yıldır süren mücadelesine dikkat çekerek, bu süreçte barış ve kardeşlik içinde bir çözüm arayışının önemine işaret etti. “Kürtler, varlıklarının inkar edilmesine karşı 100 yıl boyunca direndi. Ancak ne Kürtlerin varlığının inkarı başarıya ulaştı ne de Kürtler bu gerçeği değiştirebildi. Şimdi barış, kardeşlik ve saygı için düşünme zamanı.” dedi.

        Barzani, Kürt halkının teröre başvurmaması gerektiğinin altını çizerek, “Teröre başvurmak milletimiz için bir intihardır. Terörle Kürtlere hizmet edeceğini düşünen herkes, başkasına ihanet etmeden önce Kürtlere ihanet etmiş olur.” ifadelerini kullandı. Tüm tarafların barışa yönelik çabalara destek vermesi gerektiğini belirten Barzani, “Artık zeminin her zamankinden daha hazır olduğunu düşünüyorum. Eğer kendimize inanmazsak ve fedakarlığa hazır olmazsak, kimse bizim için bir şey yapamaz.” dedi.

        REKLAM

        IRAK KÜRT BÖLGESİ SEÇİMLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

        Irak Kürt Bölgesi’nde 20 Ekim 2024’te gerçekleşen parlamento seçimlerini değerlendiren Barzani, seçimlerin halkın yüksek katılımıyla başarıyla tamamlandığını belirtti. “Halkımıza minnettarım. Gerektiğinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler ve seçimlere yüzde 72 katılım sağladılar.” dedi. Barzani, bu seçimlerin ardından parlamentonun bir an önce çalışmaya başlaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak Kürt Bölgesi’nde tek bir bölge, tek bir parlamento, tek bir hükümet ve tek bir Peşmerge gücü oluşturulması için desteğinize ihtiyacımız var.” dedi.

        ORTADOĞU VE DÜNYA GÜNDEMİ

        Ortadoğu’daki krizlere de değinen Barzani, Lübnan ve Gazze’deki savaşlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Irak’ın bu tür çatışmalara dahil olmaması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Barzani, olası bir Trump yönetiminin bölgeye etkilerinin farklı olacağını düşündüğünü belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

        REKLAM

        UYUŞTURUCU VE TERÖRLE MÜCADELE

        Barzani, uyuşturucunun terörizm kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Uyuşturucu bir milleti öldürür. Bu soruna kontrol edilemez hale gelmeden önce bir sınır koyulmalı.” diyerek, bölge liderlerini uyuşturucuyla mücadele konusunda harekete geçmeye çağırdı.

        Barzani’nin açıklamaları, Türkiye’deki barış süreci ve Kürt halkının geleceği için önemli mesajlar içeriyor. Barış ve istikrarı esas alan yaklaşımları, hem Türkiye hem de bölge halkları için umut verici bir vizyon sunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa