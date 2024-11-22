Mesut Barzani: Türkiye’deki barış sürecine tam destek veriyoruz

Mesut Barzani, konuşmasında Türkiye’deki barış sürecinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’de barış sürecinin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Nerede barışçıl bir çözüm girişimi varsa, elimizden geldiğince destekleyeceğiz ve yanında olacağız.” ifadelerini kullandı. Barzani, savaşın hiçbir zaman sonuç vermediğini, barış ve anlayışın ise tüm sorunların çözümünde en etkili yol olduğunu vurguladı.

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“Tüm ulusların deneyimi, savaşın sonuç vermediğini, ancak barış ve saygının kalıcı çözümler getirdiğini göstermiştir.” diyen Barzani, barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem Türkiye hem de bölge halkları için büyük kazanımlar getireceğine inandığını belirtti.

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KÜRTLERİN MÜCADELESİ VE BARIŞ VURGUSU

Barzani, Kürt halkının 100 yıldır süren mücadelesine dikkat çekerek, bu süreçte barış ve kardeşlik içinde bir çözüm arayışının önemine işaret etti. “Kürtler, varlıklarının inkar edilmesine karşı 100 yıl boyunca direndi. Ancak ne Kürtlerin varlığının inkarı başarıya ulaştı ne de Kürtler bu gerçeği değiştirebildi. Şimdi barış, kardeşlik ve saygı için düşünme zamanı.” dedi.