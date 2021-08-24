Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mesut Akusta'nın son sağlık durumu nasıl? Eşi Şafak Özbir'den paylaşım - Magazin haberleri

Mesut Akusta'nın son sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Mesut Akusta (57), geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilmişti. Akusta'nın son durumu merak edilirken, eşi Şafak Özbir'den paylaşım geldi

24.08.2021 - 12:48 | Güncelleme: MAGAZİN

  • TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

  • Akusta'nın iki gün önce yoğun bakımdaki tedavisinin ardından uyandırılacağına dair haberler çıkmıştı. Ancak Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Şafak Özbir'den ise  günler sonra paylaşım geldi.

  • "KARANLIK AYDINLIĞA KAVUŞUR ELBET"

    Usta oyuncunun eşi, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Şafak Özbir yayınladığı fotoğrafa, 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notunu düştü.

  • EŞİ DUA İSTEDİ

    Ünlü oyuncunun eşi Şafak Özbir, Akusta'nın hastaneye kaldırılmasının ardından, "Herkese merhabalar... Eşim Mesut Akusta, bugün beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür... Şu anda yoğun bakımda. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

  • Mesut Akusta, 2016 yılında Şafak Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra Berfin adında kızları dünyaya gelmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.