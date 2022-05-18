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Messi, PSG'nin gelir rekorları kırmasını sağladı!

PSG, Lionel Messi transferiyle hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi zaferine kavuşamasa da saha dışında rekorları alt üst etti!

18.05.2022 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona serüveninin ardından PSG ile anlaşınca bu transfer ses getirdiği gibi eleştirilere de kapı açmıştı. 

  • Efsanesi olduğu kulüp, FFP kuralları nedeniyle Arjantinli'ye istediği sözleşmeyi veremezken PSG 35 milyon Euro civarında bir meblağ ile Messi'nin aklını çelmeyi başarmıştı.

  • PSG geride kalan sezonda Ligue 1'de şampiyonluğu geri alsa da Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamadı ve son 16 turunda Real Madrid'e elendi. 

     

  • Kylian Mbappe, Neymar ve Messi'ye rağmen Devler Ligi hedefinin gerçekleştirilememesi de bu transfere yöneltilen eleştirileri yeniden gündeme getirdi. 

  • Messi, PSG formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol 13 asist yapmasına rağmen Barça'daki görkemli performansına yaklaşamadı.

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